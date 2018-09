Boing App fa il boom di download sul Play Store

A un mese dal lancio è già tempo di bilanci perl'applicazione gratuita di Boing, canale 40 del digitale terrestre, che

Alla gran mole di download si aggiungono anche 7 milioni di lanci e 15 minuti di ATS, vale a dire il tempo in media trascorso sull’app da ogni utente.

Per chi ancora non la conoscesse, si tratta di un’app che consente di guardare Boing in diretta ovunque ci si trovi, oppure di guardare on demand episodi e contenuti extra relativi ai tanti show offerti dal canale, come Ben 10, Ben 10-La sfida, Vuuaalà! Che magia, L’isola degli eroi, Lo straordinario mondo di Gumball, Teen Titans GO!, Doraemon, Ninjago, Turning Mecard e My Personal Hero.

Sono inoltre presenti una nutrita libreria di giochi e l’English corner, che offre episodi on demand in lingua inglese.

Non manca, infine, lo spazio Cartoonito (canale 46 del digitale terrestre), ricco di episodi di show destinati ai più piccoli, come Hey Duggee, My Little Pony o The Happos Family.



