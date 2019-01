Google Maps: probabile soluzione per la navigazione navale

potrebbe presto avventurarsi nel mondo della navigazione nautica, fornendo un servizio di navigazione simile a quello di. Secondo la fonte, sembrerebbe che l'azienda abbiamo registrato il marchio

Nei pochi dati forniti dalla documentazione si parla di navigazione, mappe e informazioni di navigazione legate a parole come “nautico”, “segnalazione” e “controllo”.

Non è da escludere che Google abbia intenzione di portare la navigazione tramite barche anche su Google Maps, come già avviene per le auto, bici e trasporti pubblici.

Al momento non abbiamo altre informazioni, bisognerà attendere qualche comunicato da parte di Google.