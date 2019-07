Google Traduttore si aggiorna con un nuovo look ed una traduzione istantanea migliorata

Attraverso un post sul proprio blog,ha annunciato il rilascio di un aggiornamento per, che arriva con un nuovo aspetto ed una traduzione istantanea migliorata grazie all'intelligenza artificiale e al supporto a nuove lingue.

Google Traduttore si aggiorna: nuove lingue per la traduzione istantanea e nuovo look per l’app Android

Con l’ultimo aggiornamento, il cui rollout è iniziato in queste ore e dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo nelle prossime settimane, Google ha portato a 88 il numero delle lingue supportate per la traduzione istantanea.

Ancora più interessante, poi, è la possibilità di scegliere, come lingua di destinazione, una qualsiasi delle oltre 100 attualmente supportate dall’app.

A queste importanti novità si aggiunge il rilevamento automatico della lingua, attivabile semplicemente selezionando la voce “Rileva Lingua”.

Grazie alla tecnologia Neural Machine Translation, BigG promette inoltre traduzioni più precise e naturali, con la promessa di ridurre la percentuale di errore del 55-85%.

