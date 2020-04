Pubblicità in arrivo su Whatsapp?

É dall'anno scorso cheha sperimentato e ipotizzato modi per rendere più profittevole la loro app di messaggistica,

L’idea di base era la solita, l’implementazione di annunci pubblicitari ma poi, ad inizio 2020, secondo alcune fonti il colosso dei social ha deciso di abbandonare la strada di monetizzare l’app, sciogliendo il team responsabile di ciò e rimuovendo il codice già sviluppato.

Tuttavia, secondo un nuovo rapporto di “The Information“, Facebbok non ha completamente rinunciato all’idea di monetizzare Whastapp. Secondo quanto riferito, la società americana ha in mente di utilizzare i suoi database riguardanti il social più famoso al mondo, per fornire agli utenti di Whatsapp della pubblicità su misura.

Al momento tuttavia, non si hanno ancora informazioni sicure ne sul da farsi ne sulle possibili tempistiche, sempre secondo “The Information”, questa integrazione richiederà del tempo.