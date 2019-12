Fossil Q: annunciata la quarta generazione degli smartwatch Fossil

Attraverso un comunicato stampa, Fossil ha annunciato l'arrivo della Gen 4 dei propri smartwatch della linea

Fossil Q: in arrivo la quarta generazione degli smartwatch Fossil

Fossil Q Venture HR e Explorist HR sono i due nuovi smartwatch di quarta generazione annunciati dal manufacturer statunitense.

Equipaggiati con Wear OS, i due device sono dotati di monitoraggio del battito cardiaco (con la possibilità di sincronizzare i dati con Google Fit), NFC per effettuare pagamenti tramite Google Pay e GPS integrato.

Numerose le possibilità di personalizzazione, grazie agli oltre 36 diversi quadranti e numerosi cinturini e bracciali.

Per entrambi gli smartwatch, Fossil promette almeno 24 ore di autonomia, con una batteria in grado di ricaricarsi in appena un’ora tramite caricabatterie magnetico.

Q Venture HR avrà una cassa da 40mm ed un cinturino da 18mm. Explorist HR, invece, avrà una cassa da 45mm con un cinturino da 22mm.

Oltre al già citato sensore per il battito cardiaco, entrambi i device saranno equipaggiati con altimetro, accelerometro, giroscopio, sensore di luce ambientale e microfono. Entrambi monteranno un processore Snapdragon 2100.

Di seguito i pressi di Fossil Q Explorist HR nelle sue tre varianti:

FTW4012: 299€

FTW4016: 279€

FTW4018: 279€

Questi, invece, sono i prezzi delle quattro versioni di Fossil Q Venture HR: