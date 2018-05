Honor 10 ufficiale: Dual Camera IA da 24MP e corpo in vetro a 399€

Lo avevamo già visto qualche settimana fa in occasione della presentazione cinese ma oggi è stato ufficializzato finalmente anche per il nostro continente a seguito dell'evento appena concluso a Londra. Stiamo parlando di, il nuovo top di gamma della casa cinese, costola di Huawei che prende molto spunto dal fratello P20 adattandolo allo stiledi

Intelligente Beauty, ossia Bellezza Intelligente. Questo è il termine utilizzato da Honor per definire il nuovo “10”.

Bellezza, senza ombra di dubbio.

Il corpo di Honor 10 è realizzato principalmente in vetro e, prendendo ispirazione dalla colorazione Twilight di Huawei P20 Pro, eredita quello che viene definito “Aurora Glass”: un vetro posteriore che cambia colore a seconda dei riflessi della luce richiamando l’effetto dell’aurora boreale. Sarà infatti disponibile nei nuovi colori Phantom Blue e Phantom Green (realizzati all’istituto di moda Paris Aesthetics Center) oltre ai classici Midnight Black e Glacier Grey.

Il design è il risultato di 15 strati di vetro 3D posti sul retro che riflettono la luce in modo diverso da ogni angolazione.

Intelligenza si, ma artificiale

L’intelligenza artificiale sbarca anche in casa Honor dopo essere approdata per la prima volta lo scorso novembre con Huawei Mate 10 Pro (seguito poi da P20) da cui eredita il processore Kirin 970 dotato di NPU.

L’IA è applicata principalmente al comparto fotografico come già visto nelle precedenti integrazioni e consente alla fotocamera posteriore di Honor 10 (composta da un sensore a colori da 16MP e uno in bianco e nero da 24MP) di riconoscere più di 500 scenari nei quali è in grado di distinguere, grazie alla tecnologia di segmentazione dell’immagine semantica, più oggetti e soggetti in una sola immagine scontornandoli e applicando ad ognuno di essi le giuste regolazioni.

Sulla parte frontale troviamo invece un sensore da ben 24 MP che, oltre a consentire scatti semi-professionali con effetto bokeh ed effetti di illuminazione da studio fotografico, implementa il riconoscimento facciale 3D che verrà utilizzato per lo sblocco dello smartphone.

Rimanendo sulla parte anteriore del dispositivo abbiamo l’ambio display FullView FHD+ da 5.84 pollici in rapporto 19:9 con la fatidica e ormai immancabile “notch” delle stesse dimensioni di quella già vista sulla serie P20. Sotto al vetro che protegge il display abbiamo per la prima volta in casa Honor il sensore biometrico per il riconoscimento dell’impronta digitale a ultrasuoni.

Di seguito le caratteristiche tecniche:

Rete Tecnologia GSM / HSPA / LTE Dispositivo Dimensioni 149.6 x 71.2 x 7.7 mm (5.89 x 2.80 x 0.30 in) Peso 153 g (5.40 oz) Build Vetro anteriore/posteriore, corpo in alluminio SIM Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Display Tipo IPS LCD Dimensione 5.84″, 85.1 cm2 (~79.9% screen-to-body ratio) Risoluzione 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi) Protezione Corning Gorilla Glass Piattaforma OS Android 8.1 (Oreo) con EMUI 8.1 Chipset Hisilicon Kirin 970 CPU Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) GPU Mali-G72 MP12 Memoria SD No Interna 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Camera Primaria Dual: 16 MP (f/1.8) + 24 MP B/W, phase detection autofocus, LED flash Video 2160p@30fps, 1080p@30fps Secondaria 24 MP, f/2.0, 1080p Batteria Non rimovibile da 3400 mAh

“Crediamo che la ricetta del successo sia semplice – dare ai consumatori un prodotto davvero buono! Questo è ciò per cui lavoriamo ogni giorno con impegno in Honor. Ma non ci limitiamo a fare un buon prodotto. Vogliamo co-creare un nuovo stile di vita con i giovani di tutto il mondo. Li ascoltiamo, scambiamo idee con loro, e tifiamo per loro. Sono la nostra ispirazione, e il motivo per cui abbiamo creato Honor 10, con comparto fotografico dotato di AI e un design mai visto prima“.

Queste le parole di George Zhao, Presidente Honor.

Prezzi e disponibilità

Honor 10 è disponibile al prezzo di 399€ sul sito ufficiale HiHonor e nei principali distributori di elettronica a partire da oggi in Italia e nei mercati selezionati.

La versione di Honor 10 con memoria da 4+128 GB è disponibile in esclusiva su Hihonor al prezzo di 449€. Inoltre, chi si registra ad Hihonor entro il 20 maggio riceverà uno sconto dal valore di 30€ per acquistarlo.

Dal 15 al 20 maggio su Hihonor entrambe le versioni di Honor 10 saranno inoltre in bundle con gli auricolari Honor Monster Headphones.