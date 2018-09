Google Pay arriverà a settembre

La conferma arriva in via ufficiosa da NEXI. La società che gestisce il mondo dei pagamenti digitali afferma chesarà a breve disponibile in Italia.

cos’è Google pay?

Google Pay riunisce tutte le modalità di pagamento utilizzabili con Google. Inserendo i dati della propria carta una volta, il servizio permette:

Effettuare acquisti nei negozi tramite il telefono,

Acquistare articoli nelle app e sui siti web,

Acquistare prodotti Google,

Inviare denaro ad amici e familiari (solo USA e Regno Unito).

È possibile anche utilizzare carte regalo, carte fedeltà, biglietti e coupon con Google Pay quando fai acquisti nei tuoi negozi preferiti. Purtroppo non viene utilizzato per i prodotti aziendali Google quali AdWords, Google Cloud o G Suite.

Questo renderà più semplici i pagamenti degli utenti. Ma c’è un ostacolo: i consumatori dovranno essere dotati di un device con NFC. Basterà avvicinare il proprio smartphone con NFC ad un altro dispositivo contactless per far sì che la transazione vada a buon fine.

Nexi, chi?

NEXI è un gruppo finanziario che fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, Istituzioni e Pubblica Amministrazione. Risulta molto plausibile quindi che questa società sia una fonte più che attendibile.

un passo indietro

Google Play ha debuttato in Europa più di due anni fa, precisamente nel Regno Unito. Dopo tale lancio Big G non ha rilasciato altre notizie in merito. Nessuna indiscrezione sulle tempistiche di rilascio negli altri paesi europei.

Negli scorsi mesi alcuni rumor riportavano settembre come mese di lancio. Infatti, proprio NEXI comunicava che tale servizio sarebbe arrivato nel bel paese a settembre. Inoltre l’app è già comparsa – scomparsa sui device di diversi utenti durante gli ultimi mesi.

La svolta

Nelle ultime ore un utente si è visto recapitare questo messaggio.

“Google Pay sarà disponibile a breve. Ti consigliamo di continuare a seguirci per essere aggiornato sulle novità del mondo NEXI.”

Evidentemente una risposta che NEXI ha dato interpellata sulle tempistiche di lancio di Google Play. Le prossime settimane si preannunciano davvero calde.