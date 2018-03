Huawei trolla Apple e Samsung aspettando il nuovo P20

ha scalato in poco tempo la vetta del successo, arrivando ad occupare il posto di terzo produttore al mondo di smartphone dietro Apple e Samsung grazie anche all'aggressiva politica di marketing adottata.

Un esempio è quello che è successo nel Regno Unito, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Huawei P20. L’azienda cinese ha infatti ben pensato di piazzare davanti all’ingresso degli store Samsung e Apple dei camion pubblicitari per annunciare l’arrivo del nuovo dispositivo, esaltandone tra l’altro alcune caratteristiche chiave come l’intelligenza artificiale e il comparto fotografico.

Oltre ai camion, sui vicini marciapiedi sono stati impressi anche dei messaggi tra cui “The Renaissance is coming” ricordando la data di presentazione, il 27 marzo a Parigi.

Huawei P20, secondo i rumor circolati nelle ultime settimane, sarà dotato di un display da 5.8 pollici con risoluzione 2240 x 1080 pixel, processore Kirin 970 con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera Leica con sensori da 20 MP e 12 MP e una batteria da 3400 mAh; sistema operativo Android 8.1.

Per l’annuncio ufficiale non ci resta che aspettare qualche altro giorno, che magari Huawei sfrutterà per trollare ancora le sue rivali…