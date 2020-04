L’Arabia Saudita spia i propri cittadini negli Stati Uniti

I telefoni cellulari deglineglihanno ricevuto una media mensile didi richieste dial mese.

Secondo quanto riferito da The Guardian, l’Arabia Saudita ha sfruttato le debolezze della rete globale di telecomunicazioni mobili per tenere traccia dei movimenti dei suoi cittadini mentre viaggiavano negli Stati Uniti.

Un impiegato del giornale ha parlato con un informatore che ha presentato milioni di presunte richieste segrete di localizzazione che sembrano mostrare una sistematica campagna di spionaggio condotta dal regno.

Secondo i dati, milioni di richieste segrete di tracciamento sono arrivate dall’Arabia Saudita in un periodo di quattro mesi iniziato nel novembre dello scorso anno. Queste richieste, che hanno cercato di stabilire le posizioni dei telefoni sauditi registrati negli Stati Uniti, sembrano provenire dai tre maggiori operatori di telefonia mobile del paese.

In una dichiarazione a The Guardian, l’informatore ha spiegato che non potevano trovare motivi legittimi per l’alto volume di richieste di informazioni sulla posizione, dicendo: “Non c’è altra spiegazione, nessun altro motivo tecnico per farlo. L’Arabia Saudita sta armando le tecnologie mobili”.

SS7 global messaging system

I dati mostrano le richieste sulla posizione del cellulare che sono stati instradati attraverso il vecchio sistema di messaggistica globale SS7 che consente agli operatori mobili di connettere gli utenti di tutto il mondo. Quando qualcuno tenta di chiamare un’altra persona in un altro paese, la rete SS7 viene utilizzata per collegarli tra loro.

Tuttavia, il sistema SS7 consente anche di tenere traccia dei telefoni cellulari. Quando un operatore di telefonia mobile negli Stati Uniti riceve un messaggio Provide Subscriber Information (PSI) SS7 da un operatore di telefonia mobile in un altro paese, sta essenzialmente ricevendo una richiesta di tracciamento. Queste richieste vengono utilizzate per aiutare gli operatori stranieri a registrare le tariffe di roaming ma, se abusate, possono essere utilizzate anche per il rilevamento della posizione.

I dati dell’informatore sembrano mostrare le richieste di PSI dall’Arabia Saudita che hanno inviato un ping a una delle principali aziende di telecomunicazioni degli statunitensi. Tra novembre 2019 e marzo 2020, i tre maggiori operatori di telefonia mobile sauditi, Saudi Telecom, Mobily e Zain, hanno inviato all’operatore di telefonia mobile statunitense una media combinata di 2,3 milioni di richieste di monitoraggio al mese.

Sulla base di questo, i dati sembrano suggerire che i telefoni cellulari sauditi venivano monitorati mentre si muovevano negli Stati Uniti dalle due alle tredici volte l’ora. Questa elevata frequenza di richieste di PSI suggerisce che i sauditi negli Stati Uniti avrebbero potuto essere rintracciati in una città su una mappa con una precisione di centinaia di metri.