Mario Kart Tour è ufficialmente disponibile per Android

Preparati ad avviare il motore perché il tanto atteso gioco mobileperè finalmente disponibile nel

Nei primi mesi del 2018, Nintendo aveva annunciato di voler distribuire una versione mobile Android e iOS, completamente gratuita, del suo famoso gioco di kart racing presentato al pubblico per la prima volta nel 1992 sul Super Nintendo Entertainment System.

Naturalmente, come già avviene con altri giochi mobile della Nintendo, per poterlo utilizzare, bisogna collegarlo ad un account Nintendo. Per i già possessori del Nintendo Switch o Nintendo Wii o Wii U, l’account è lo stesso, se invece non avete ancora alcun device nintendo, allora potete seguire la procedura di registrazione fornendo una e-mail valida.

Scaricatelo subito, poiché il gioco presenterà alcuni percorsi temporanei, basati su luoghi del mondo reale, che saranno disponibili solo per un breve periodo. Infatti, Il tour di Mario Kart, inizia col percorso di New York City e rimarrà disponibile solo per due settimane.

Il gioco ha bisogno di almeno 1.5 GB di memoria (l’App da sola occupa 250 MB di data), di una connessione veloce, 4G, 5G o WiFi di casa e di grande abilità.