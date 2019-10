Microsoft annuncia il Surface Pieghevole con Android

Al suo evento, appena concluso,ha annunciato un nuovo e sorprendente

Il nuovo Surface Duo è un dispositivo pieghevole a doppio schermo con una versione Android fortemente personalizzata e con pieno accesso al Google Play Store.

Il Surface Duo è un dispositivo pieghevole che si chiude a conchiglia, con robuste cerniere usate sui laptop e due display separati da 5,6 pollici, che a dispositivo aperto, ne formano uno da 8,3 pollici. Ha una grande cornice ed un retro bianco in stile surface. Una delle due metà pieghevoli contiene una porta USB di tipo C e una coppia di fessure sul bordo del telaio per gli altoparlanti.

Secondo Microsoft, la ragione principale che ha spinto l’azienda a progettare un dispositivo pieghevole, è quella di fornire uno strumento di ausilio alla produttività. Le cerniere ti consentono di impostare il dispositivo come è più comodo. Si può utilizzare il dispositivo a schermo unico, ruotando l’altro a 360 gradi sotto il primo, a schermo doppio, formando una zona più ampio di lavoro oppure come un piccolo laptop da 5.6 pollici utilizzando un degli schermi come tastiera.

Microsoft afferma anche una stretta collaborazione con Google per poter migliorare la versione Android montata per avvicinarla ancora di più alle capacità dell’hardware Surface. Questo include anche l’accesso al Google Play Store ed al suo vasto mondo di App.

Sfortunatamente la commercializzazione di Surface duo non sarà possibile prima di un anno. L’annuncio anticipato del device servirà ad ottenere supporto dagli sviluppatori prima della spedizione del prodotto. Inoltre, molte App Google ancora non hanno il supporto per il dual display o per un pieghevole, anche se Google ha rilasciato le API ormai da un anno. Mostrandolo in anticipo, Microsoft spera di poter dare agli sviluppatori un vantaggio ed al suo Surface Duo una ragione di esistere quando sarà nei punti vendita.