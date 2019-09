Motorola aggiorna il software della fotocamera e arriva Google Playground

Nonostantenon sia sempre puntuale con i suoi, per la sua App dista facendo un ottimo lavoro per mantenerla up-to-date.

Di recente l’App ha ricevuto una serie di nuove funzionalità come l’integrazione di Google Lens e i filtri live. Ora, col suo primo aggiornamento, l’App include anche il supporto per i Google Playground (AR Stickers) sugli ultimi modelli Motorola One Vision, One Action e One Zoom.

Google Playground è una nuova modalità della fotocamera che ti permette di creare e giocare con il mondo che ti circonda semplicemente aggiungendo, all’interno della foto, adesivi 3D che interagiscono con te e con altri oggetti.

L’aggiornamento è stato lanciato la scorsa settimana con il numero di versione 7.2.57.11-denali e la descrizione aggiornata dell’App riporta ora i dispositivi Motorola One Vision, One Action e One Zoom.