TCL brevetta uno smartphone con fotocamera sotto il display

La corsa per lo smartphone con il maggior rapporto display/bordi è ancora attiva. Le aziende hanno provato varie soluzioni come notch, pop-up e fori, ma la soluzione ideale sarebbe la fotocamera frontale sotto il display.

Xiaomi e Oppo hanno già presentato i prototipi lo scorso anno, ma la tecnologia non è ancora pronta per il pubblico. Ad inizio settimana però, Visionox ha annunciato di aver iniziato a produrre in serie questa soluzione ed in un rapporto ha persino suggerito che potrebbe essere in esclusiva per Huawei.

Tenendo presente ciò, questo brevetto di TCL sembra sempre più realtà. Il telefono sembra avere un display curvo con cornici visibili tutt’intorno. Sul retro, ha una configurazione quad-camera e un flash a doppio LED, separati l’uno dall’altro. Inoltre, questo smartphone TCL sembra sfoggiare uno schermo con proporzioni 21: 9 proprio come il recente Sony Xperia 1 II.