Xiaomi Mi Mix 2s è ufficiale: niente Notch e ottima fotocamera

Il device presenta un display IPS da 5.99″ Full HD+ con rapporto d’aspetto 18:9 e risoluzione 2160×1080. Manca il notch, in quanto Xiaomi ha preferito mantenere il design del Mi Mix 2, con la fotocamera frontale spostata in basso a destra.

Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 845 con GPU Adreno 630.

Quanto a RAM e memoria interna sono disponibili tre diverse combinazioni: 6/64, 6/128 e 8/256, mentre la batteria, con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless, ha una capienza di 3400mAh. È presente il supporto alla banda 20, così come il lettore di impronte situato sul retro, ma manca l’ingresso per il jack da 3.5mm.

Capitolo fotocamera: Il sensore frontale ha una risoluzione pari a 5MP, mentre sul retro troviamo un sensore grandangolo da 12MP f/1.8 e uno telescopico da 12MP f/2.4.

DxOMark ha attribuito alla fotocamera un punteggio pari a 97. Quello relativo alle sole foto è di 101, come iPhone X e appena 3 punti sotto il Galaxy S9. Più sottotono i video, che raggiungono un punteggio di 88 e i cui punti di forza sono sicuramente la stabilizzazione elettronica e l’autofocus.

Va poi segnalata la presenza di un assistente vocale chiamato Shall AI, protagonista di un confronto con Siri e attualmente disponibile solo in lingua cinese.

Saranno disponibili una colorazione bianca e una nera. Il prezzo consigliato per la versione 6/64 equivale a 402€, mentre per la versione 6/128 e 8/128 saranno necessari, rispettivamente, 460€ e 513€. Prezzi sicuramente competitivi, che speriamo non aumenteranno eccessivamente una volta commercializzati nel resto del mondo.

