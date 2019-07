Banggood: Summer Prime Sale 2019

Oggi ha inizio la promozione estiva di, contenente una grande varietà di occasioni e mini giochi a premi. Vediamo quali sono le attività offerte.

Banggood è una compagnia fondata nel 2006 con sede ad Hong Kong. Negli anni sono riusciti ad espandersi a livello globale e ad oggi vendono praticamente qualunque tipo di prodotti e hanno più di 5000 dipendenti a gestire il servizio di e-commerce.

La Summer Prime Sale avrà luogo dal 2 al 18 Luglio e tutte le categorie di prodotti in vendita sul sito subiranno tagli di prezzo. Vi saranno eventi quali sconti fino al 70%, ordini gratuiti o ad 1 centesimo e pacchetti regalo.

Tra tutte le marche proposte troviamo anche nomi importanti quali Xiaomi, immancabile, e OnePlus.

Di seguito trovate il calendario con i vari stadi della campagna:

Stadio Inizio Termine Riscaldamento 2 Luglio, 10:00 9 Luglio, 16:00 Evento principale 9 Luglio, 16:00 12 Luglio, 16:00 Ultima ondata 12 Luglio, 16:00 18 Luglio, 16:00

Essendo cittadini europei potremmo chiederci come vengono gestiti pagamenti e spedizioni da un rivenditore cinese. Ebbene Banggood supporta una vasta selezione di sistemi di pagamento, tra i quali PayPal e le maggiori carte di credito.

Inoltre coloro che effettueranno ordini tramite PayPal riceveranno entro 10 giorni un coupon sconto da $3 tramite email. L’offerta è limitata al primo pagamento sulla piattaforma tramite il gestore ed il coupon potrà essere riscattato solo su ordini superiori ai $20.

Per quanto riguarda le spedizioni, sono disponibili magazzini in Regno Unito ed in Francia, oltre a quelli cinesi e americani. Ordinando da quelli europei è possibile evitare di incappare in costi doganali ed i prodotti arrivano solitamente entro una settimana.

Il rivenditore ha fornito una guida agli acquisti in cui troviamo una panoramica dell’intera campagna promozionale, mini giochi inclusi.

Tra questi vi sono, per esempio, una lotteria con primo premio uno Xiaomi Mi 9.

Volendo è possibile visitare anche una pagina chiamata Must have, che non è altro che una collezione delle offerte migliori al momento disponibili.

Infine uno dei mini giochi forniti è un flipper con un ammontare di $1000 in premi; per partecipare è necessario installare l’applicazione ufficiale di Banggood. Potete trovare maggiori informazioni su questa pagina, se siete da PC, altrimenti qui c’è la versione mobile del sito.

Articolo sponsorizzato da Banggood.