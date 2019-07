OnePlus 7 Pro disponibile da 499€ permutando il vostro usato

ha deciso di lanciare un nuovo programma di permuta per permettervi di ottenere il suo nuovo flagship a un prezzo scontato in cambio del vostro usato.

Per usufruire della promozione basterà recarvi su questa pagina e seguire le istruzioni. A titolo esemplificativo vi riportiamo la tabella con le valutazioni dei vari modelli OnePlus:

Sarà inoltre possibile richiedere una valutazione preliminare per altri modelli di smartphone delle varie marche (Apple, Samsung, Sony, Xiaomi ed altri). A titolo esemplificativo la valutazione proposta per un Samsung Galaxy S10 128GB in perfette condizioni è pari a 410€.

Qualora doveste essere soddisfatti dello sconto offertovi, potrete procedere con la spedizione del vostro vecchio dispositivo; una volta accertatene le condizioni e la funzionalità OnePlus giungerà alla valutazione finale e provvederà ad emettere un buono da utilizzare sul suo store. Se invece avete fretta di acquistare il nuovo OnePlus 7 potrete effettuare l’ordine e, successivamente, spedire il vostro smartphone: se sarete d’accordo con la valutazione riceverete il corrispondente importo sotto forma di rimborso.

La promozione è valida dal 26 giugno al 15 di agosto. Ne usufruirete o pensate che le valutazioni proposte siano troppo basse?