Xiaomi Mi 9 5G potrebbe arrivare molto presto con una serie di interessanti migliorie

Secondo un recente rumor Xiaomi starebbe lavorando sullache vedrà anche l'apporto di alcune migliorie interessanti.

Il nuovo standard 5G, infatti, si sta lentamente diffondendo in tutto il mondo e Xiaomi vuole essere al passo con concorrenti come Samsung, che ha recentemente presentato il suo Note 10+ 5G.

Stando a quanto riportato dal leaker Xiaomishka su Twitter, la versione 5G di Mi 9 dovrebbe presentare anche alcune migliorie come uno schermo più grande con risoluzione 2K, un nuovo sensore fotografico principale on OIS e una batteria più capiente, visto che i 3300mAh della versione standard risultano, per molti utenti, appena sufficienti a coprire una intera giornata di utilizzo intenso. A ciò dovrebbe aggiungersi l’upgrade del processore, con lo Snapdragon 855+ che dovrebbe sostituire il già ottimo 855 montato su Mi 9.

