Redmi 7 arriva in Italia in occasione del Mi Fan Festival

In occasione del suo nono compleanno, Xiaomi ha deciso di organizzare anche in Italia in consueto Mi Fan Festival. Durante questo importante evento, l'azienda cinese presenterà anche nel nostro Paese, insieme ae Mi9 in una colorazione speciale.

Mi Fan Festival: Xiaomi ringrazia i fan portando in Italia il suo Redmi 7

Il Mi Fan Festival, che si terrà il 6 aprile, è l’occasione per Xiaomi di ringraziare i propri fan sparsi per il mondo. Per celebrare il suo nono compleanno, il brand asiatico lancerà sul mercato italiano il nuovo Redmi 7, insieme a Redmi Note 7 nella versione da 128GB di memoria interna e a Mi9 nella colorazione Blue.

Non mancheranno, poi, offerte esclusive nei Mi Store e per i membri della Community, tra cui:

Buoni acquisto da 20€ o 30€ per Mi Fan e i clienti che risponderanno al thread del forum online fino al 4 aprile, su Mi.com

Fino a 100€ di sconto per i Mi fan, dalle 8:30 alle 10:00 del 6 aprile, presso gli Authorized di Arese, Venezia e Orio

Redmi 7: le offerte e i prezzi

L’ultimo arrivato in casa Redmi sarà disponibile:

A partire dalla mezzanotte del 4 aprile, nelle colorazioni Eclipse Black e Comet Blue da 3+32GB in esclusiva presso MediaWorld per una settimana a 169,9€

A partire dalle 12 del 4 aprile su Mi.com a 169,9€

Entro fine mese presso i negozi Unieuro nella versione 2+16GB a 139,9€

Sempre dalla mezzanotte del 4 aprile, poi, in esclusiva su Amazon si potranno preordinare Redmi Note 7 4+128GB a 249,9€ e Mi9 Blue da 4+64GB a 449,9€.