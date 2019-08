Ecco a voi Honor Vision TV, il primo dispositivo ad utilizzare Harmony OS!

Questa mattina Honor ha presentato Honor Vision TV, basata sul nuovo Harmony OS e sul processoreAndiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Partiamo dal nuovo Soc Hisilicon, Honghu 818, frutto di uno sviluppo durato 5 anni, è innanzitutto dotato di ben sette tecnologie per l’elaborazione delle immagini: stima del movimento e compensazione del movimento (MEMC), High Dynamic Range Imaging (HDR), Super-risoluzione (SR), Noise Reduction (NR), Dynamic Contrast Improvement (DCI), Auto Color Management (ACM) e Local DImming (LD). A ciò si accompagna la tecnologia audio Histen, capace di ottimizzare la qualità del suono e di offrire bassi intelligenti, effetto surround immersivo, correzione delle distorsioni, e volume adattivo, per evitare sbalzi di volume.

Il SoC è inoltre in grado di supportare la decodifica dei video 8K@30fps e 4K120@fps e delle immagini fino a 64MP. Con i suoi otto core è in grado di fornire immagini ad alta risoluzione e una migliore qualità audio grazie alla stima del movimento e la compensazione del movimento (MEMC).

Honghu 818, come anticipato, sarà il processore della nuova TV Honor Vision, dotata di un pannello da 55″ UHD 4K con luminosità fino a 400 nits e uno spessore pari a 6.8mm.

Tra le caratteristiche del nuovo televisore Honor, basato su Harmony OS, abbiamo il sistema Magic-Link, che permette una connessione senza soluzione di continuità con smartphone e altri dispositivi. Nello specifico sarà possibile il mirroring dello schermo a 1080p @60fps. È presente YOYO!, un assistente vocale grazie al quale sarà possibile gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa direttamente dalla TV.

Da menzionare anche la fotocamera pop-up intelligente, che consente di sfruttare la NPU per il riconoscimento facciale: la TV non solo potrà utilizzarla per registrare video a 1080p, ma anche per capire se lo spettatore sia un adulto o un bambino, regolando di conseguenza luminosità e altre impostazioni.