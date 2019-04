Facebook, Instagram e Whatsapp: al via la condivisione dei messaggi

In occasione del Facebook F8 , la conferenza annuale per sviluppatori tenuta dalla società di Palo Alto, è stato annunciato che le tre applicazioniinizieranno a breve il lungo processo di fusione con una prima funzionalità di condivisione.

L’idea che Mark Zuckerberg possa unificare le tre applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo è nell’aria da diverso tempo ma oggi viene fatto un primo piccolo passo verso tale idea.

Durante il F8 infatti è stato annunciato che a breve sarà possibile inviare messaggi cross-platform, ovvero fra un’applicazione e un’altra tra Instagram, Whatsapp e Facebook Messenger, il tutto con crittografia end-to-end.

Una cosa simile la vediamo già da diverso tempo nelle pagine Facebook da cui è possibile gestire (anche se in modo non del tutto ottimale) ciò che accade su Instagram – ma non viceversa.

Trovate tutti i rimanenti dettagli della prima giornata di Facebook F8 2019 nella newsroom ufficiale a questo indirizzo.