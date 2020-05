Honor: nuovo tablet con supporto al 5G e Wi-Fi 6

Honor ha rivelato un conto alla rovescia per la sua prossima conferenza e ha anche presentato il suo nuovo tablet in arrivo,: il primo tablet al mondo dotato die che supporta Wi-Fi 6, questo consentirà una migliore velocità di download e di rete sia per quanto riguarda connessione cellulare sia per quanto riguarda quella

Dettagli più precisi riguardanti il tablet sono Honor: nuovo tablet che supporta il 5G e Wi-Fi 6, ma indiscrezioni dicono che sarà il tablet di punta della serie di tablet dell’azienda cinese e che sarà in grado di tenere traccia dei comandi, dei movimenti e dei gesti che l’utente effettua.

La società ha da poco lanciato un nuovo processore: HiSilicon Kirin 820 e molti utenti Weibo, credono che questo possa essere il processore del nuovo tablet; un chip abilitato per il 5G di Huawei e che sostituisce il processore Kirin 810 delle generazioni precedenti . Il 18 maggio 2020 il dispositivo in questione verrà annunciato, durante la conferenza, insieme ad alcuni altri prodotti.