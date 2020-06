Il sistema di trasferimento foto di Facebook è ora disponibile per tutti

Nel dicembre dello scorso anno,ha lanciato un nuovo strumento per aiutare gli utenti a trasferire le loro foto e video dalla piattaforma su

Il servizio è stato inizialmente implementato in Irlanda e successivamente reso disponibile in paesi dell’America Latina, dell’Asia del Pacifico, dell’UE, del Regno Unito, del Sud-est asiatico e dell’Africa. Ora, secondo un recente post sul blog dell’azienda, lo strumento è stato finalmente reso disponibile in tutto il mondo.

Per utilizzare lo strumento, basta aprire il sito desktop o mobile di Facebook, andare nelle impostazioni principali. Sul sito desktop, fare clic sulla scheda “Le tue informazioni di Facebook” e selezionare “Trasferisci una copia delle tue foto o dei tuoi video”. Sul sito mobile, basterà scorrere verso il basso sulle impostazioni principali per accedere alla sezione “Le tue informazioni di Facebook” e seguire gli stessi passaggi.

Una volta completato il processo, si riceverà un’email da Facebook con un avviso. Le foto e i video trasferiti verranno visualizzati in Google Foto sotto gli album denominati “Copia di [nome album Facebook]”.