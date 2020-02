Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra presentati ufficialmente

Nel corso dell'evento UNPACKED appena conclusosi a Londra, Samsung ha ufficializzato la nuova serie di dispositivi top di gamma, vale a dire

Anche per quest’anno sono state presentate 3 varianti, una standard da 6.2”, una Plus da 6.7” e una nuova versione da 6.9” chiamata Ultra, che differisce sotto diversi punti di vista.

FOTO E VIDEO

Il focus principale è di nuovo sul comparto fotografico, a cui Samsung dichiara di essersi dedicata appieno, integrando un’intelligenza artificiale in grado di catturare immagini migliori, rispetto al già eccellente parco ottiche visto sulla serie S10 e sull’ultimo Note10.

Nello specifico su Galaxy S20 abbiamo un sistema a tripla ottica:

Ultra Wide: 12MP, f/2.2

Wide: 12MP, f/1.8

Telephoto: 64MP, f2.0

mentre su Galaxy S20 Plus le camere diventano 4, ad aggiungersi è un sensore di profondità:

Ultra Wide: 12MP, f/2.2

Wide: 12MP, f/1.8

Telephoto: 64MP, f2.0

Sensore di profondità TOF con DepthVision

Zoom ottico 3X e Super Zoom ibrido fino a 30X, accomunano le prime 2 versioni del nuovo top di gamma, insieme alla medesima fotocamera frontale da 10MP con apertura massima f/2.2.

Per Galaxy S20 Ultra il sistema cambia quasi del tutto, con un’ottica principale da ben 108MP e una Telephoto da 48MP:

Ultra Wide: 12MP, f/2.2

Wide: 108MP, f/1.8

Telephoto: 48MP, f/3.5

Sensore di profondità TOF con DepthVision

In questo modello abbiamo uno Zoom ottico ibrido 10X senza perdita di dettaglio, lo zoom massimo arriva a 100X grazie alla tecnologia Space Zoom e ad un sistema di lenti periscopiche, che promettono grandi risultati. Il sensore principale integra inoltre un’innovativa tecnologia di “binning” che combina 9 pixel in uno, garantendo una qualità d’immagine senza precedenti.

Sulla variante Ultra migliora anche l’ottica frontale, passando a 40MP con apertura massima f/2.2.

Tra le funzionalità inedite della nuova serie S20 troviamo Scatto Singolo, che permette di scattare utilizzando tutte le ottiche contemporaneamente e catturare più luce e dettaglio.

Mentre in ambito video è possibile registrare fino alla risoluzione 8K, con stabilizzazione Super Steady 2.0. Quest’ultima caratteristica rende l’esperienza di ripresa pari a quella che si avrebbe con un gimbal.

SCHEDA TECNICA

I tre modelli della gamma S20 differiscono sotto diversi aspetti, ma dal punto di vista tecnico possiamo notare dei cambiamenti meno evidenti. La connettività 5G è disponibile su tutte le varianti, mentre solo per S20 Ultra non esiste una versione LTE.

Di seguito le schede tecniche nel dettaglio:

GALAXY S20

Processore Samsung Exynos 990 (7nm 64-bit Octa-Core) RAM 8/12 GB Memoria 128 GB + microSD fino a 1TB Display 6.2″ Dynamic AMOLED – 563ppi Risoluzione QuadHD+, 3200 x 1440 pixels Fotocamera

posteriore Tre ottiche:

– Ultra Wide: 12MP, f/2.2

– Wide: 12MP, f/1.8

– Telephoto: 64MP, f2.0 Fotocamera

anteriore 10 MP, f/2.2 Batteria 4000 mAh Dimensioni 151.7 x 69.1 x 7.9 mm Peso 163 g USB Type-C NFC Si Ricarica Wireless SI

GALAXY S20 PLUS

Processore Samsung Exynos 990 (7nm 64-bit Octa-Core) RAM 8/12 GB Memoria 128/512 GB + microSD fino a 1TB Display 6.7″ Dynamic AMOLED – 525ppi Risoluzione QuadHD+, 3200 x 1440 pixels Fotocamera

posteriore Quattro ottiche:

– Ultra Wide: 12MP, f/2.2

– Wide: 12MP, f/1.8

– Telephoto: 64MP, f2.0

– Sensore di profondità DepthVision Fotocamera

anteriore 10 MP, f/2.2 Batteria 4500 mAh Dimensioni 161.9 x 73.7 x 7.8 mm Peso 186 g USB Type-C NFC Si Ricarica Wireless SI

GALAXY S20 ULTRA

Processore Samsung Exynos 990 (7nm 64-bit Octa-Core) RAM 12/16 GB Memoria 128/256/512 GB + microSD fino a 1TB Display 6.9″ Dynamic AMOLED – 511ppi Risoluzione QuadHD+, 3200 x 1440 pixels Fotocamera

posteriore Quattro ottiche:

– Ultra Wide: 12MP, f/2.2

– Wide: 108MP, f/1.8

– Telephoto: 48MP, f/3.5

– Sensore di profondità DepthVision Fotocamera

anteriore 40 MP, f/2.2 Batteria 5000 mAh Dimensioni 166.9 x 76.0 x 8.8 mm Peso 220 g USB Type-C NFC Si Ricarica Wireless SI

FUNZIONALITà E SERVIZI

Musica Immersiva: Sui nuovi Galaxy S20 è presente un’inedita collaborazione con Spotify, il colosso dello streaming musicale, che da oggi si interfaccia con le Bixby Routines.

Inoltre abbiamo la modalità Music Share, che consente di estendere la propria connessione Bluetooth ad altri S20, per controllare i brani riprodotti dall’auto o da uno smart speaker.

Integrazione Google Duo: Grazie al 5G, Galaxy S20 permette una qualità migliore nelle videochiamate, grazie all’integrazione con la famosa app di Google, che consente un collegamento con ben 8 amici contemporaneamente.

YouTube 8K: Con l’aumento della risoluzione video fino a 8K, è stato necessario collaborare con YouTube per permettere ai possessori dei nuovi Galaxy S20, di caricare sul famoso social i propri video alla risoluzione massima.

Schermo 120hz: Il display Dynamic AMOLED dei nuovi S20 ha un refresh rate di ben 120hz, caratteristica che porta con sé una fluidità molto elevata dell’interfaccia utente, nonché ricercata nel mondo del gaming competitivo. Anche l’audio, ottimizzato in collaborazione con AKG, strizza l’occhio all’universo videoludico.

Staremo a vedere quanto queste caratteristiche influiranno sull’autonomia dei nuovi top di gamma.

Di seguito tutte le informazioni relative a colorazioni e prezzi dei nuovi Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, disponibili all’acquisto in Italia a partire dal 13 Marzo, ma preordinabili già da oggi 11 Febbraio.

Inoltre per chi prenota un Galaxy S20 Plus o Ultra entro l’8 Marzo o lo acquista tra il 13 e il 31 Marzo, riceverà in omaggio le nuove Galaxy Buds+, caricando la prova di prenotazione o di acquisto sul sito samsung.com/promozioni