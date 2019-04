Arriva Disney+ il servizio streaming dell’azienda californiana

Proprio nella serata di ieri la nota azienda ha rivelato agli investitori molti dettagli riguardanti il suo nuovo servizio streaming che arriverà a novembre, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, supportato da Google Chromecast e Android TV. Il suo costo?

Nella piattaforma arriveranno moltissimi spettacoli e film, come per esempio tutti i film e cortometraggi di Pixar, WandaVision, Falcon e Winter Soldier, Frozen 2 e molto altro ancora.

Oltre alla piattaforma è stata presentata anche l’applicazione Disney+ realizzata in maniera molto intuitiva e sarà familiare a chiunque abbia utilizzato un’app TV in streaming in passato, specificatamente vi saranno diversi contenuti, consigli e altro.

App che sarà disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer. Roku e PS4 oltre a set-top box, come Apple TV. In termini di funzionalità, Disney + supporterà i profili personalizzati, con l’aiuto per la progettazione del proprio avatar personale utilizzando personaggi iconici Disney. Si potranno anche scaricare i contenuti multimediali per la visualizzazione offline.

Disney è una delle più grandi aziende al mondo e il suo servizio di streaming sarà un vero e proprio successo. Perché il servizio possa davvero decollare, deve anche supportare il maggior numero possibile di piattaforme. Infatti proprio per questo durante la presentazione una diapositiva ha confermato che Google Chromecast e Android TV avrebbero supportato Disney+. Anche se quest’ultimo non ufficialmente ma facilmente intuibile da un’immagine di una smart TV Sony.

Il prezzo di 6,99$ è sicuramente invitante, soprattutto per la varietà di contenuti offerti, il suo arrivo in Italia sarebbe previsto nei mesi successivi al debutto negli Stati uniti.