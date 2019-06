Google Pixel 4 mostrato su Twitter dalla stessa Google

, tramite l'account twitter "" ha pubblicato la prima immagine del prossimo, nella quale viene mostrato ilcon lae l'assenza del sensore d'impronte.

Generalmente, nel mondo delle news di tecnologia, già mesi prima dell’uscita di uno smartphone, molti giornalisti e professionisti del settore tentano in tutti i modi di uscire per primi con qualche immagine inedita o qualche render. Questa volta, però, stranamente, Google ha sorpreso tutti, mostrando in anteprima, tramite il proprio account Twitter “Made by Google“, i primi leak, a questo punto ufficiali, del Pixel 4 che uscirà in autunno.

Nell’immagine postata possiamo vedere il grande quadrato che contiene la tripla fotocamera sul retro, la mancanza del sensore di impronte digitali che, dunque, sarà posizionato sotto al display, ed un pulsante di accensione bianco che risalta dalla scocca come su tutti i precedenti Pixel.

Per il resto, non si hanno notizie per quanto riguarda le specifiche ma siamo entrati nel periodo caldo dei leak e, con queste prime immagini, ci prepariamo alle innumerevoli indiscrezioni che si susseguiranno prima dell’annuncio ufficiale.

Come dice Google, aspettiamo di vedere cosa sa fare!