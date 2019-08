Ufficiali Redmi Note 8 e Pro, tutti i dettagli

Il nuovoe il Redmi Note 8 Pro sono finalmente arrivati, la versione base contiene un processore, il SoC è un otto core Kryo 260, quattro con clock a 2,2 GHz e altri quattro a 1,8 GHz. La novità che tutti aspettano è il lato fotocamera. La configurazione ne presenta quattro di cui una con obiettivo dacol sensore Samsung ISOCELL GM2, un'altra da 8 MP ultra-wide ed infine due fotocamere da 2 MP per la macro e la profondità. La fotocamera frontale invece offre un obiettivo da 13 MP.

Il Redmi Note 8 viene fornito con lo schermo LCD da 6,3″ con una risoluzione Full HD+. Sulla parte frontale è presente anche lo scanner di impronte digitali per lo sblocco del telefono, la batteria fornita è da 4.000 mAh e viene caricata con un caricabatterie da 18 W. Altre specifiche includono una porta USB-C affiancata da un jack audio da 3,5 mm. Il telefono verrà venduto in nero, bianco, blu ed avrà un costo iniziale di CNY 999 ($​140 / €125) per la versione 4/64 GB, CNY 1.199 ($​167 / €150) per 6/64 GB e CNY 1.399 ($​​195 / €175) per 6/128 GB.

Il Redmi Note 8 Pro ha una fotocamera da 64 MP con sensore Samsung ISOCELL GW1 luminoso. E’ il secondo telefono al mondo dotato di tale fotocamera dopo il Realme XT presentato poche ore prima.

Lo schermo del nuovo Redmi Note 8 pro è un 6,53″ con una risoluzione Full HD+. Per distinguere i due telefoni, il Redmi Note 8 Pro viene fornito con la configurazione a quattro fotocamere poste sul retro centralmente. Oltre la fotocamera da 64 MP, ha un sensore ultra wide da 8 MP e due da 2 MP per la profondità e macro.

Per i selfie, il Redmi Note 8 Pro ha una fotocamera da 20 MP per immagini più chiare, il tutto è supportato da una batteria extra-large da 4.500 mAh ed è in grado di caricarsi con il caricabatterie da 18 W. Annunciato nella colorazione nera, verde e bianca, il RedMi Note 8 Pro arriverà a settembre, CNY 1.399 ($195 / €175) per la versione 6/64 GB e CNY 1.799 ($​​250 / €225) per la variante da 8/128 GB.