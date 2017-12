WattUp: ricarica wireless fino a 90cm di distanza

La FCC ha approvato per la prima volta un nuovo sistema di ricarica wireless, che a differenza degli altri sistema ricaricherà le batterie fino adi distanza, stiamo parlando di

WATTUP, RICARICA WIRELESS A DISTANZA

WattUp, sistema di ricarica wireless realizzato da Energous, ha ricevuto l’approvazione della FCC per il proprio trasmettitore. Quest’ultimo è utilizzato per inviare energia concentrata RF-based ai device posizionati fino a 90cm di distanza, entrando a pieno titolo in una nuova era per la ricarica wireless.

Energous afferma che WattUp è al momento l’unico prodotto che può fornire ricarica wireless sia a contatto che contactless. Il trasmettitore può caricare contemporaneamente più device e continuerà a lavorare fino a quando ogni batteria nel suo raggio d’azione sarà completamente carica. Il particolare ecosistema permetterà ai trasmettitori di altre marche di lavorare tranquillamente insieme.

Praticamente, basterà entrare in una stanza con un trasmettitore WattUp attivo e si potrà ricaricare il proprio device senza nemmeno toglierlo dalla propria tasca, a patto di restare all’interno del raggio d’azione. WattUp sarà presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas il prossimo gennaio, quindi manca davvero pochissimo per vedere tale tecnologia in azione.