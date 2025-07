HONOR Magic V5 è praticamente indistruttibile: ecco il test di resistenza a pioggia, gelo e impatti

HONOR ha diffuso un nuovo video promozionale dedicato a Magic V5, incentrato su un aspetto finora poco pubblicizzato: la resistenza del dispositivo.

Nonostante le dimensioni estremamente contenute, Magic V5 si dimostra in grado di affrontare condizioni estreme, come impatti violenti, pioggia intensa e sbalzi termici.

Il video mostra il pieghevole sottoposto a pioggia battente simulata, impatti con sfere d’acciaio delle dimensioni di una biglia, immersione in ghiaccio, nonché in acqua calda a 80 gradi Celsius. Il dispositivo sopravvive indenne a ogni test, senza riportare danni visibili.

Presentato come lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, Magic V5 misura 4,1 mm da aperto e 8,8 mm da chiuso. HONOR punta molto su questo primato di design, ma allo stesso tempo ha voluto dimostrare che la sottigliezza non compromette la robustezza.

Il dispositivo è infatti certificato IP59 contro i getti d’acqua ad alta pressione e IP58 per la resistenza alla polvere. Inoltre, grazie a una nuova cerniera Luban Suspension Hinge in acciaio e un telaio rinforzato con strati in fibra di carbonio aerospaziale, Magic V5 risulta più resistente agli urti rispetto al suo predecessore Magic V3.

Quanto alla disponibilità, dopo una fase iniziale di preordini, HONOR Magic V5 è ufficialmente in vendita in Cina dal 4 luglio, mentre per i mercati internazionali ci sarà da pazientare ancora.