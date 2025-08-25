Samsung è stata premiata con il R&D 100 Award per la sua nuova tecnologia di raffreddamento

Samsung ha annunciato oggi che la sua tecnologia di raffreddamento Peltier di nuova generazione, sviluppata in collaborazione con il Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL), è stata insignita del 2025 R&D 100 Award.

Questo prestigioso riconoscimento, spesso definito come il “Premio Nobel dell’ingegneria” o gli “Oscar dell’innovazione”, premia ogni anno le 100 soluzioni tecnologiche più innovative al mondo.

Nello specifico, il dispositivo Peltier utilizza materiali semiconduttori al posto dei refrigeranti tradizionali per il raffreddamento, risultando quindi molto meno dannoso per l’ambiente rispetto ai sistemi basati su gas fluorurati. La nuova generazione sviluppata da Samsung e Johns Hopkins introduce miglioramenti significativi grazie all’uso della nanotecnologia, che ha permesso di aumentare l’efficienza fino al 75% e di ridurre la quantità di materiale necessario di ben 1/1.000 rispetto alla precedente generazione.

Questi progressi consentono la realizzazione di sistemi di raffreddamento più leggeri, compatti ed ecologici, aprendo la strada a numerosi ambiti di applicazione.

La tecnologia potrebbe essere adottata in diversi settori, dal raffreddamento di abitazioni e uffici alla gestione termica di automobili, data center e dispositivi elettronici. Samsung ha già mostrato un’implementazione concreta di questa soluzione con il frigorifero AI Hybrid, presentato a IFA 2024, che sfrutta un dispositivo Peltier per ottimizzare il raffreddamento in modo intelligente ed efficiente.