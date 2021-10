Mi Smart Band 6 NFC arriva in Italia ad un prezzo speciale

Arriva oggi sul mercato italiano, il più recente indossabile targato Xiaomi, ad un prezzo di lancio davvero interessante.

Mi Smart Band 6 NFC è dotata di un display AMOLED da 1.56″, resiste sott’acqua fino a 50m, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, la respirazione durante il sonno e oltre 30 tipologie di allenamento.

Si tratta di specifiche condivise con il modello “base”, rispetto al quale, come suggerisce il nome, Mi Smart Band 6 NFC è dotata di chip NFC per i pagamenti contactless.

Il dispositivo è disponibile a partire da oggi su mi.com, Amazon e presso gli Xiaomi Store a 54.99€. Per le prime 48 ore, però, sarà possibile acquistarlo al prezzo scontato di 43.99€ su Amazon e mi.com.

Attenzione però: la compatibilità del dispositivo non è garantita con tutte le carte di pagamento. Per il primo mese ad essere supportate saranno unicamente le carte del circuito Mastercard emesse da Nexi e solo in seguito la compatibilità verrà estesa anche alle carte Mastercard di altri emittenti (mentre ancora non si hanno notizie in merito al supporto per il circuito Visa).

Inoltre, anche qualora siate in possesso di una carta di credito Mastercard emessa da Nexi, dovrete assicurarvi che la vostra banca rientri tra quelle supportate, che vi elenchiamo di seguito: