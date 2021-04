Ecovacs Deebot N8+: la Recensione

Mappatura laser, alta efficienza, torretta di svuotamento automatico e feature da vero top di gamma:ha tutte le carte in regola per diventare il re incontrastato delle pulizie domestiche. Vediamo come si comporta nella nostra recensione.

ECOVACS DEEBOT N8+

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8+ arriva in una una voluminosa scatola, interamente a colori, che custodisce con cura l’aspirapolvere, la torretta e il pack accessori.

All’interno della scatola, oltre al robot e alla base di ricarica che funge da stazione di svuotamento automatico, troveremo una dotazione piuttosto abbondante di accessori e ricambi, organizzata in modo tale da ottimizzare al meglio tutto lo spazio a disposizione:

manuale d’uso e garanzia

2 spazzole rotanti

stazione di ricarica con cavo di alimentazione

filtro ad alta efficienza, già installato

serbatoio per pulizia umida con panno in microfibra

panni raccogli polvere monouso

strumento di pulizia

contenitore polvere

sacchetto raccoglipolvere già installato, più uno di ricambio

La durata dei vari accessori è espressa in ore e può essere controllata direttamente dall’App, ma è possibile continuare ad utilizzarli anche dopo tale scadenza, semplicemente resettando il contatore.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia di navigazione e mappatura TrueMapping

Sensori: anticollisione a infrarossi e rilevamento cadute e D-ToF

Tecnologia di lavaggio OZMO™

Batteria: 3200mAh

Autonomia: 110 minuti

Dimensioni: Φ353*93.6mm

DESIGN

Il Deebot N8+, arrivato in colorazione bianca, ha la classica forma rotonda, piuttosto compatto per la sua categoria e relativamente leggero. Le dimensioni lo rendono perfetto per infilarsi sotto la maggior parte dei mobili, senza il rischio di incastrarsi. Rispetto al Deebot 920 è leggermente più basso, cosa che gli permette di raggiungere ancora meglio gli anfratti più bassi. Il peso ridotto lo rende leggero e veloce, ma al contempo risulta essere ben saldo su ogni tipo di superficie, grazie anche alle ottime ruote gommate.

Deebot Ozmo 920 è realizzato completamente in bianco opaco, molto resistente a graffi e a ditate varie. Il bianco può non sembrare la scelta ideale quando si parla di un oggetto votato a raccogliere polvere e toccare superfici di ogni sorta, ma in questo caso dopo aver completato il ciclo di pulizia di tutta la casa è bastata una passata con un panno per farlo tornare nuovo.

La qualità di costruzione è al top: la sensazione che avrete per tutto il tempo in cui lo utilizzerete sarà quella di avere tra le mani un prodotto super robusto, resistente e ben costruito. I materiali utilizzati sono di altissima qualità: insomma, stiamo parlando di un prodotto fatto per durare nel tempo.

Nei lati del robot troviamo l’ampia presa d’aria coperta da una griglia, mentre nella parte frontale Deebot N8+ è dotato di paraurti retrattili e gommati, in grado di assorbire gli inevitabili urti con mobili e pareti.

Sulla parte superiore trova posto la torretta laser, con tecnologia di navigazione e mappatura TrueMapping. Grazie a questa tecnologia, Deebot N8+ sarà in grado di mappare in maniera estremamente accurata l’ambiente in cui si trova, rilevando ostacoli e ingombri e riducendo al minimo il contatto con sedie e mobili. Rispetto alla tecnologia SmartNavi 3.0 sono stati fatti ulteriori passi avanti.

Sul retro troviamo poi la vaschetta per l’acqua, che grazie al panno in microfibra è in grado di lavare i pavimenti. Tale vaschetta è separata dal contenitore per la polvere, e può essere usata per aspirare e lavare contemporaneamente il pavimento.

Sollevando il coperchio nella parte superiore, troviamo l’interruttore d’accensione, con tasto reset per la connessione Wi-Fi, la vaschetta della polvere e lo strumento di pulizia. Grazie alla sua posizione, il tasto di accensione sarà sempre al sicuro da pressioni accidentali. Ottima l’idea di creare un alloggiamento interno per lo strumento di pulizia, in modo da averlo sempre a portata di mano.

Il serbatoio per la polvere ha una capienza di 420ml, e ospita l’alloggiamento per i filtri ad alta efficienza. Per svuotamento e pulizia basterà sollevarlo con l’apposita maniglia e lavarlo con acqua, mentre i filtri potranno essere puliti con la spazzolina in dotazione.

Ma la vera novità in questo caso è rappresentata dalla base di ricarica, che funge anche da stazione di svuotamento automatico. Il sacchetto monouso interno, con capienza da 2.5l, ha una durata di circa 1 mese. L’aspirapolvere può quindi eseguire i suoi cicli di pulizia completamente in automatico, senza bisogno di svuotare manualmente il serbatoio. Quest’opzione può ovviamente essere disattivata per aumentare la durata del sacchetto.

La parte inferiore ospita le 2 spazzole rotanti più una terza spazzola cilindrica, con setole e gomma, in grado di sollevare e catturare polvere e detriti senza sforzo.

Tutte le spazzole possono essere rimosse e lavate tranquillamente con acqua, mentre lo strumento in dotazione sarà in grado di rimuovere fili e capelli impigliati, tagliandoli con precisione.

Le due ruote dentate sono dotate di un sistema di ammortizzazione in grado di far superare agevolmente al Deebot N8+ ostacoli alti fino a 2cm, come tappeti e piccoli dislivelli, mentre il rivestimento in gomma garantisce un grip assoluto anche sulle superfici più lisce. Grazie alla ruota omnidirezionale il robot ha un angolo di sterzata piuttosto stretto e permette movimenti fluidi e precisi.

COME PULISCE

Ma in sostanza, questo N8+ come pulisce?

Abbiamo avuto modo di provare modelli di aspirapolvere Ecovacs e anche di altre marche, ma posso affermare che N8+ si colloca ai vertici in ogni aspetto. Insomma, stiamo parlando di un vero top di gamma.

Le due spazzole rotanti laterali, accoppiate con la caratteristica spazzola cilindrica, garantiscono una pulizia efficace e completa, anche in caso di sporco abbondante, grazie anche ai diversi livelli di potenza selezionabili. Per la pulizia completa dell’appartamento mi trovo molto bene già con la potenza standard, e considerando la presenza ovunque di peli di cane, la pulizia è ottima. Esiste anche una modalità silenziosa, ma diciamo che il robot anche a piena potenza è comunque meno rumoroso di un’aspirapolvere tradizionale.

Le piccole spazzole laterali arrivano perfettamente a pulire anche gli angoli e i bordi delle pareti, mentre la speciale spazzola cilindrica, con setole e gomma, è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato. Se, come nel mio caso, avete cani che gironzolano per casa, la bocchetta con aspirazione diretta è l’ideale per aspirare i peli senza rischio che si incastrino.

Deebot N8+, grazie alla Tecnologia di lavaggio OZMO è in grado di affiancare alla pulizia a secco anche quella umida, con serbatoio d’acqua. Tale modalità si attiva automaticamente quando il robot rileva l’acqua nel serbatoio e il panno in posizione, senza quindi bisogno di intervenire manualmente sui settaggi. Ottima la possibilità di scegliere tra 4 diverse intensità per il flusso d’acqua, che spaziano da una semplice rimozione del pulviscolo sfuggito alle spazzole ad una pulizia più approfondita con il massimo della capacità. In alternativa al panno in microfibra si possono utilizzare i panni monouso in dotazione, con possibilità di impostare un promemoria per il cambio.

Grazie alla mappatura laser, N8+ non passerà mai sullo stesso punto, eliminando del tutto il rischio di lasciare impronte con le ruote sulla superficie bagnata. Basta quindi avviare la pulizia e dimenticarsi completamente del robot, che completerà il suo ciclo in completa autonomia e tornerà alla base di ricarica. Altra nota positiva: in fase di rientro N8+ è completamente silenzioso e piuttosto veloce, a differenza della maggior parte dei competitor.

La modalità aspirapolvere è senza ombra di dubbio il punto di forza di N8+. Il robot è progettato per pulire tutti i tipi di superfici, dai pavimenti duri ai tappeti. Sono disponibili 4 modalità di aspirazione:

Standard, progettata per superfici dure

Massima, progettata per tappeti e sporco ostinato

Massima+, eroga la potenza massima disponibile

Silenziosa, potenza ridotta ma rumore nullo

La batteria in dotazione assicura circa 110 minuti di autonomia in modalità standard (ottima per le pulizie quotidiane), e il tempo per una ricarica completa è di circa 4 ore. La base di ricarica resta sempre ben salda a terra grazie ai piedini gommati. La presenza della stazione di ricarica la rende leggermente più ingombrante, e sarà quindi necessario trovare un posto adatto.

N8+, una volta attivato, mapperà e girerà per tutta la casa fino alla fine del suo ciclo di pulizia o fino a quando la batteria non sta per scaricarsi. In ogni caso, farà sempre ritorno alla sua base di ricarica.

N8+ utilizza un sistema di rilevamento ostacoli e cadute, che unito al sistema di mappatura laser lo rende in grado di orientarsi all’interno della stanza, seguendo principalmente 3 tipi di programmi:

personalizzato: permette di selezionare un’area specifica da pulire, usando una selezione manuale dalla mappa, con la possibilità di fare 1 o 2 passaggi

automatica: mappa l’area ed esegue una pulizia totale

area: permette di impostare una priorità in base agli ambienti da pulire

Il raggio di sterzata molto stretto, i sensori in dotazione e soprattutto il programma di pulizia automatica permettono a Deebot N8+ di essere davvero l’aiutante perfetto per la pulizia domestica.

funzioni smart

Deebot N8+ è in grado di funzionare sia in completa autonomia che accoppiato ad uno smartphone. Basta infatti premere il pulsante di accensione per far partire la pulizia, mentre con una pressione prolungata il robot tornerà alla base. N8+ è stato progettato principalmente per l’uso tramite app, che offre un controllo totale e completo.

La presenza del modulo Wi-Fi, e soprattutto la compatibilità con gli assistenti vocali Google e Alexa, sono il vero punto di forza di questo aspirapolvere. Una volta connesso allo smartphone, sarà possibile comandare agevolmente il Deebot N8+ anche a distanza, programmando gli orari e le modalità di utilizzo, impostando la potenza di aspirazione e di lavaggio, controllando il livello di usura degli accessori e tanto altro ancora.

Con la sua procedura di aspirazione con incremento automatico, il Deebot N8+ è in grado di capire autonomamente su che tipo di superficie si trova, e di regolare così la potenza. Ottima anche la capacità di riconoscere i tappeti (che saranno indicati anche sulla mappa con una linea tratteggiata), che saranno evitati in caso di pulizia umida.

Per gli appartamenti piuttosto grandi, come nel mio caso, è possibile attivare pulizia continua: in caso di interruzione o batteria scarica, N8+ riprenderà la pulizia nel punto esatto dove l’aveva interrotta, permettendo una copertura totale anche in caso di superfici ampie. La pulizia silenziosa permette di utilizzare il robot anche di notte o quando si ha bisogno di silenzio: ideale per lo sporco non troppo ostinato, tale modalità azzera quasi del tutto il rumore generato dall’aspirazione.

Menzione d’onore per il sistema di mappatura laser e per la gestione delle mappe nell’app: durante il suo primo ciclo di pulizia in un ambiente nuovo, N8+ mapperà interamente l’area, rilevando ogni più piccolo ostacolo. La mappa creata può essere salvata e modificata, inoltre è possibile inserire delle limitazioni manuali al suo interno, evitando quindi che il robot vada in luoghi indesiderati.

Ottima anche la possibilità di mappare più livelli della stessa abitazione, salvandoli in memoria. Queste feature sono disponibili attivando la modalità avanzata.

Per controllare Deebot N8+ basta installare sul proprio smartphone l’app Ecovacs Home App. L’app è semplice ed essenziale, ed offre un controllo pressoché totale sul robot.

Una volta accoppiato l’aspirapolvere, è possibile decidere subito che programma utilizzare. Ottima la possibilità di programmare le pulizie e di consultare un registro dettagliato di tutte le “uscite” del Deebot N8+. Nell’app è attivo un sistema di notifiche, che avviserà quando il Deebot resta incastrato da qualche parte, se non si trova sul pavimento o se non è presente il serbatoio. Buona anche la feature “trova Deebot”, che farà letteralmente dire “sono qui” all’aspirapolvere, magari finito sotto un mobile. Una delle particolarità di questo robot è la presenza della lingua italiana: qualsiasi informazione, dall’avvio della pulizia al ritrovamento di un ostacolo, viene segnalata da una voce in italiano.

Deebot N8+ può essere inoltre configurato per funzionare con gli assistenti vocali Google e Alexa. Dall’app è inoltre possibile seguire in tempo reale i movimenti del robot, e sapere esattamente dove si trova anche quando non siamo in casa.

Dall’app è possibile impostare e programmare i diversi metodi di pulizia. In questo caso ho utilizzato Deebot N8+ soltanto in una stanza, impedendogli di andare nel resto della casa, che non è stato quindi mappato.

CONCLUSIONI

Ecovacs Deebot N8+ è senza ombra di dubbio l’alleato perfetto per la pulizia della casa, utile soprattutto per programmare le pulizie mentre si è altrove. La mappatura laser, l’ottima capacità aspirante, la versatilità e semplicità di utilizzo lo rendono letteralmente un best buy, tra i prodotti di fascia alta. La stazione di svuotamento automatico rende il robot ancora più completo ed autonomo.

Ecovacs Deebot N8+ è disponibile all’acquisto in anteprima su Amazon.it, ad un prezzo di 599.98€.