Coospo H808s e HW807: i sensori cardio ideali | Recensione

è un azienda cinese nata nel 2004 che si occupa principalmente della realizzazione di accessori sportivi tra cui cardiofrequenzimetri, ciclocomputer e sensori per corsa/ciclismo. I loro prezzi sono sicuramente competitivi e grazie a loro abbiamo avuto la possibilità di testare, una fascia e un sensore cardio dalle caratteristiche sicuramente interessanti.

SPECIFICHE E HARDWARE

H808S

Si tratta di una fascia cardiaca “classica”, con connettività Bluetooth 5.0 e Ant+. Viene alimentata da una classica batteria a pila CR2032 e promette fino a 300 ore di autonomia. Oltre alla classica FC è capace di rilevare l’HRV (variabilità della frequenza cardiaca) ed è completamente impermeabile (IP67). E’ disponibile nelle colorazioni nero e bianco, inoltre ha un comodissimo led di stato (solo verde) davanti che unito a un piccolo diffusore acustico ci indicherà l’accensione/spegnimento dell’unità. Il peso totale è pari a 46 grammi e in confezione troveremo fascia e sensore.

HW807

Si tratta di un sensore cardio ottico da posizionare idealmente sull’avambraccio o ancora meglio sul braccio. Anche qui abbiamo connettività Bluetooth 5.0 e Ant+, ma a differenza della fascia è presente una batteria interna (capacità 90 mAh) ricaricabile magneticamente tramite il cavo proprietario. Ha un autonomia di circa 20 ore di rilevazione continua ed è completamente impermeabile (IP67).

Anche questa unità è capace di misurare l’HRV mentre a differenza della fascia qui abbiamo un LED multicolore che cambierà in base alla zona cardiaca in cui ci troveremo. Non è presente nessun diffusore acustico ma in compenso è installato un piccolo motore per la vibrazione che ci indicherà l’accensione/spegnimento. Il peso totale è di 20g e in confezione troveremo il sensore e 2 fasce a strap.

LA PROVA

H808S

A livello di precisione e affidabilità, preferisco ancora le fasce cardiache rispetto ai sensori ottici e questa H808s si è rivelata ottima. Comodo lo strap (anche se non premium) e ottima la qualità costruttiva, il tutto viene impreziosito dal led che unito al diffusore acustico ci indicherà l’accensione/spegnimento che avverrà automaticamente una volta indossata/tolta.

Trovo anacronistica la presenza di una pila piuttosto che una batteria interna ricaricabile, ma dall’altro lato della medaglia ci permette un autonomia superiore rispetto a quest’ultima soluzione. Ho confrontato i dati registrati con fasce cardio di marche più conosciute e di conseguenza più costose e la precisione è pressochè identica. Nessun problema a livello di connessione e stabilità sia verso il mio sportwatch (Ant+), sia verso dispositivi Android e iOS (Bluetooth 5.0).

HW807

Il vantaggio principale dei sensori ottici rispetto alle normali fasce cardio è principalmente la comodità: possiamo indossarli con più facilità e non necessariamente sul petto dopo aver inumidito la fascia. Lo svantaggio sta nella precisione: non rileva così velocemente le variazioni (limite della tecnologia stessa) per cui in sessioni di ripetute o fartlek è sempre preferibile una fascia.

Tuttavia dopo aver confrontato i dati registrati fra questa e la H808s posso tranquillamente dire che la differenza è trascurabile e sono arrivato ad usare questa come fascia principale per tutti i miei allenamenti. Nel caso di variazioni improvvise ritarderà di 1-2 secondi rispetto ad una fascia normale ma, ripeto, è una cosa perfettamente trascurabile. Inutile dire che la precisione è maggiore rispetto ai sensori cardio degli smartwatch/sportwatch quando la indossiamo nel braccio o avambraccio e la comodità e maggiore.

Come già indicato prima, è presente un LED multicolore che ci indicherà la zona cardio in cui siamo: da un lato per noi stessi è praticamente inutile, mentre per un eventuale coach che ci segue sarà utile per fargli capire il livello di sforzo del nostro allenamento senza “disturbarci”.

Anche per questa unità assolutamente zero problemi di connessione sia via Bluetooth sia via Ant+. Se devo trovare una critica, le zone cardiache visualizzate tramite led non sono personalizzabili (neanche tramite app) per cui non sono allineate con quelle “reali” magari ottenute con test specifici.

CONCLUSIONI

Inutile negarlo, Coospo ha fatto veramente un grande lavoro in questi due sensori. La qualità è elevata e il prezzo competitivo, inoltre come affidabilità non hanno nulla da invidiare a prodotti di competitor più “conosciuti”. Come già indicato prima, mentre l’H808s è la più precisa, l’HW807 è quella che mi ha convinto di più ed è diventata la mia fascia per gli allenamenti di tutti i giorni.

Potete trovare i prodotti Coospo su Amazon: