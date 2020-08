OnePlus Nord è disponibile per l’acquisto da oggi

Dopo mesi di rumor e la presentazione di alcuni giorni fa OnePlus Nord è finalmente disponibile per l'acquisto!

Lo smartphone potrà essere acquistato sul sito ufficiale del produttore in due tagli di RAM e memoria interna: 8/128GB e 12/256GB. Per assicurarsi il primo saranno necessari 399€, mentre il secondo è venduto a 499€.

È inoltre disponibile un servizio di permuta, che vi consentirà di ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto in cambio del vostro vecchio telefono. Sono diverse le marche di smartphone accettate, tra cui Apple, Huawei, Samsung e Xiaomi. Per avere un’idea delle valutazioni offerte, lo sconto offerto in caso di permuta di un OnePlus 7T Pro 256GB in perfette condizioni è pari a 310€.

Vi ricordiamo brevemente le specifiche tecniche dello smartphone: OnePlus Nord è dotato di un pannello Fluid AMOLED da 6.44” con frequenza di aggiornamento a 90Hz; Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 765G, con supporto alla connettività 5G e accompagnato da una batteria da 4110mAh e due tagli di RAM e memoria interna: 8/128GB e 12/256GB. Sul retro del device, infine, troviamo un sensore Sony IMX586 da 48 MP con f/1.75 ed OIS, una camera ultragrandangolare da 8MP, un sensore macro e uno di profondità.