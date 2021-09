Google mette in mostra i nuovi Pixel 6 a New York

Google continua a promuovere il lancio dei suoni nuovi smartphone di punta, Pixel 6 e Pixel 6 Pro . Questa settimana, il negozio ufficiale di Google a New York City ha messo in mostra nelle vetrine due Pixel 6, il modello base a tema rosso ed il Pro a tema dorato.

Google sta anche erigendo alcuni cartelloni pubblicitari vecchio stile per mostrare a tutto il mondo il suo nuovo gioiellino. David Urbanke, un fotografo professionista, ha affermato sulla sua pagina Twitter questa settimana che ha contribuito a fotografare i dispositivi per la campagna pubblicitaria, in atto per ora a New York, Los Angeles e San Francisco.