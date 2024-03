Vivo X Fold3 e X Fold 3 Pro sono i pieghevoli più leggeri al mondo

Tra i produttori di smartphone pieghevoli vuole dire la sua ancheche ha svelato i nuovi, due foldable leggerissimi e ultrasottili.

Il peso degli smartphone è infatti di soli 219 g, inferiore persino a molti dispositivi non pieghevoli come Galaxy S24 Ultra, mentre lo spessore è di appena 10,2mm.

Questo risultato è stato raggiunto anche grazie alla cerniera in fibra di carbonio che pesa poco meno di 15 g senza scendere a compromessi dal punto di vista della resistenza: la cerniera è infatti certificata da TÜV Rhineland per resistere a 500.000 piegature.

Inoltre, l’intero smartphone è, secondo Vivo, 11 volte più resistente alle cadute del predecessore sulla parte anteriore e 15 volte su quella posteriore.

Su entrambi i device il display esterno misura 6.53″ ed è un AMOLED LTPO con refresh rate di 120Hz, mentre quello interno ha una diagonale di 8,03″ con risoluzione 2748×1172 e refresh rate 120Hz ed è in grado di raggiungere una luminosità di 4.500 nits; questo schermo è inoltre protetto da una pellicola antiurto e da un vetro ultra sottile (UTG).

Sotto la scocca della versione Pro troviamo lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm accompagnato da due configurazioni RAM/memoria interna: 16GB/512GB e 16GB/1TB, entrambe con RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0.

Il modello base si accontenta invece dello Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da quattro configurazioni di RAM e memoria interna (sempre, rispettivamente, LPDDR5X e UFS 4.0): 12/256GB, 16/256GB, 16/512GB e 16/1TB.

La fotocamera principale dell’X Fold3 Pro è da 50MP con un sensore OmniVision OV50H da 1/1,3″ e un obiettivo f/1,68 con OIS. Completano il comparto fotografico un teleobiettivo 3x da 64MP e una lente ultra grandangolare da 50MP.

Vivo X Fold3 è invece equipaggiato con una lente principale da 50MP con f/1.75 e OIS, una camera ultragrandangolare da 50MP (f/2.0) e un terzo sensore per ritratti da 50MP.

Lato batteria, il modello Pro ha una batteria più grande da 5.700 mAh, mentre X Fold3 ha una batteria da 5.500 mAh. Il Pro supporta la ricarica cablata da 100W e wireless da 50W, mentre l‘X Fold3 supporta solo la ricarica cablata da 80W. Entrambi i telefoni offrono connettività dual-SIM 5G, Wi-Fi 7, NFC e una porta IR. Il modello Pro, infine, è dotato di due lettori di impronte digitali a ultrasuoni 3D integrati in entrambi i display, mentre su X Fold3 troviamo un lettore di impronte digitali installato sulla cornice.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Design: Ultra Thin display, SGS Gold Label Five-Star Glass Drop Resistance, UTG super tough glass

Ultra Thin display, SGS Gold Label Five-Star Glass Drop Resistance, UTG super tough glass Hinge: Carbon fiber ultra-durable lightweight hinge, Rheinland Folding Worry-Free Certification

Carbon fiber ultra-durable lightweight hinge, Rheinland Folding Worry-Free Certification Display: Inner screen: 8.03″ (2480×2200) resolution / External screen: 6.53″ (2748×1172) resolution, AMOLED LTPO 120Hz displays, 1.07 billion colors, 4,500 nits peak brightness, Dolby Vision, HDR10+, ZREAL

Inner screen: 8.03″ (2480×2200) resolution / External screen: 6.53″ (2748×1172) resolution, AMOLED LTPO 120Hz displays, 1.07 billion colors, 4,500 nits peak brightness, Dolby Vision, HDR10+, ZREAL Processor: Snapdragon 8 Gen 2 (X Fold3) Adreno 740; Snapdragon 8 Gen 3 (X Fold3 Pro) Adreno 750

Snapdragon 8 Gen 2 (X Fold3) Adreno 740; Snapdragon 8 Gen 3 (X Fold3 Pro) Adreno 750 Storage: UFS4.0; RAM: LPDDR5X

UFS4.0; RAM: LPDDR5X Memory: Up to 16GB RAM (LPDDR5X) / Up to 256GB / 512GB / 1TB of storage (UFS4.0)

Up to 16GB RAM (LPDDR5X) / Up to 256GB / 512GB / 1TB of storage (UFS4.0) Camer a (X Fold3): 50MP Main Camera f/1.75 lens with OIS, 50MP Ultra-wide lens (f/2.0) and 50MP portrait camera (f/1.85)

a (X Fold3): 50MP Main Camera f/1.75 lens with OIS, 50MP Ultra-wide lens (f/2.0) and 50MP portrait camera (f/1.85) Camera (X Fold3 Pro ): 50MP Ultra Sensing Main Camera f/1.68 lens with OIS, 64MP 3x telephoto (f/2.57) and 50MP Ultra-wide lens (f/2.0); V3 Imaging Chip

): 50MP Ultra Sensing Main Camera f/1.68 lens with OIS, 64MP 3x telephoto (f/2.57) and 50MP Ultra-wide lens (f/2.0); V3 Imaging Chip Battery (X Fold3 Pro) : 5700mAh; 100W flash charging & 50W wireless flash charging

: 5700mAh; 100W flash charging & 50W wireless flash charging Battery (X Fold3) : 5500mAh; 80W flash charging

: 5500mAh; 80W flash charging Connectivity: Dual 5G, Bluetooth v5.3, WiFi-7, dual-SIM 5G, IR Blaster, and NFC, 3D ultrasonic dual-screen fingerprint (X Fold3 Pro) and Side mounted (X Fold3); Type-C USB3.2 Gen2

Dual 5G, Bluetooth v5.3, WiFi-7, dual-SIM 5G, IR Blaster, and NFC, 3D ultrasonic dual-screen fingerprint (X Fold3 Pro) and Side mounted (X Fold3); Type-C USB3.2 Gen2 Audio: Stereo speakers and Wireless Lossless Hi-Fi audio

Stereo speakers and Wireless Lossless Hi-Fi audio Operating system: OriginOS 4 based on Android 14

OriginOS 4 based on Android 14 Dimensions (mm) H x W x T (X Fold3) : 159.96 x 142.69 (unfolded), 72.7 (folded) x 4.65 (unfolded), 10.2 (folded); Weight: 219g

: 159.96 x 142.69 (unfolded), 72.7 (folded) x 4.65 (unfolded), 10.2 (folded); Weight: 219g Dimensions (mm) H x W x T (X Fold3 Pro): 159.96 x 142.4 (unfolded), 72.55 (folded) x 5.2 (unfolded), 11.2 (folded); Weight: 236g

Disponibilità e prezzi

Entrambi gli smartphone saranno proposti in due colorazioni: Eclipse Black e Solar White. Al momento la commercializzazione è prevista solo in Cina ai seguenti prezzi, che ci aspettiamo verranno ritoccati al rialzo quando Vivo X Fold3 e 3 Pro arriveranno in Europa:

Vivo X Fold3:

12GB/256GB – 6,999 yuan (Circa 898€)

– 6,999 yuan (Circa 898€) 16GB/256GB – 7,499 yuan (Circa 962€)

– 7,499 yuan (Circa 962€) 16GB/512GB – 7,999 yuan (Circa 1026€)

– 7,999 yuan (Circa 1026€) 16GB/1TB – 8,999 yuan (Circa 1.155€)

Vivo X Fold3 Pro.