Sembra che Samsung sia pronta per rilasciare la beta di One UI 8

sta ancora completando il rollout die recentemente alcune indiscrezioni indicano che l'azienda prevede di completare il processo entro luglio. Oltre a questo però, si vocifera che potremmo vedere la beta diprima del completamento del rollout della versione precedente.

Ora, proprio a proposito di questo, una nuova notifica nell’app “Members” suggerisce ora che la beta di One UI 8 potrebbe essere disponibile molto presto. Gli utenti dell’app “Samsung Members” in tutto il mondo stanno iniziando a ricevere una notifica nell’app. Questa notifica avvisa gli utenti che sono in arrivo alcune modifiche al funzionamento del programma beta. Le modifiche mirano a semplificare la procedura di adesione o abbandono del test.

D’ora in poi, ci sarà infatti una sezione dedicata al programma beta. Si tratta di un piacevole cambiamento rispetto al banner che appariva nella barra superiore, perché poteva essere facilmente trascurato.

La beta di One UI 8 non è ancora pronta, quindi non appare nella nuova sezione. Tuttavia, queste modifiche sembrano essere in preparazione per l’eventuale rilascio dell’aggiornamento.