Pixel Feature Drop Dicembre: Android 14 QPR1 Beta 2 Rivela Grandi Novità Meteo e Altro Ancora

Con l'avvicinarsi del tanto atteso Pè in piena corsa con il suo programma beta di. Quest'ultimo aggiornamento è destinato a portare una serie di, con l'aggiunta delle informazioniall'appe ai widget come una delle principali novità.

Nuove Funzionalità Meteo Integrate in Android 14 QPR1 Beta 2

Le anticipazioni di questa nuova funzionalità sono state svelate da Mishaal Rahman sulla piattaforma di social media X. Le anteprime degli screenshot mostrano le condizioni meteorologiche attuali, tra cui temperatura, previsioni e massime/minime giornaliere, insieme all’orario corrente. Questa integrazione meteo sarà disponibile sia nella sezione Orologio dell’app che nel widget Orologio Mondiale. Una caratteristica particolarmente interessante è la capacità di visualizzare le previsioni del tempo per diverse località in fusi orari diversi, fornendo agli utenti una panoramica completa delle condizioni meteorologiche in tutto il mondo.

Come Attivare l’Integrazione Meteo

Tuttavia, non tutti gli utenti avranno accesso immediato a questa funzionalità. Dopo aver installato Android 14 QPR1 Beta 2, gli utenti dovranno accedere alle impostazioni dell’app Orologio e abilitare l’opzione “meteo locale sull’orologio“. È importante notare che questa opzione potrebbe non essere visibile per tutti in questo momento, indicando la possibilità di un rollout graduale o di un aggiornamento dell’app in arrivo.

Nuova App Meteo Nascosta

All’interno del sistema, è emersa una nuova app meteorologica nascosta con il nome del pacchetto com.google.android.apps.weather. Questa app, identificabile nelle impostazioni da un’icona di un sole giallo su sfondo blu, rappresenta un passo avanti interessante. Al momento, questa app sembra essere distinta dal nuovo design dell’app Google Weather, che si sta diffondendo rapidamente su tutti i dispositivi Android.

Le Sorprese del Pixel Feature Drop

Ma le novità non finiscono qui. Oltre all’integrazione meteo nell’app Orologio di Google, i possessori di dispositivi Pixel potrebbero aspettarsi ulteriori miglioramenti. Si vocifera che il Pixel Feature Drop di dicembre possa includere nuove impostazioni per i wallpaper, consentendo agli utenti di personalizzare ulteriormente i loro schermi con sfondi animati differenti per lo schermo di blocco e quello principale.