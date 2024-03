Whatsapp: Finalmente presto si avrà la trascrizione delle note vocali

Da anni, gli utenti diattendono con trepidazione l'implementazione di una funzionalità: ladei. Finalmente, sembra che il momento sia giunto. Dopo numerosi indizi e anticipazioni,ha annunciato di essere vicina al rilascio ufficiale di questa funzione, tanto richiesta dagli utenti di tutto il mondo.

I primi segnali di questa innovazione risalgono addirittura al lontano 2021, quando alcuni curiosi individuarono tracce di questa caratteristica in una beta per iOS. Tuttavia, il silenzio che ha seguito ha lasciato molti con il fiato sospeso, chiedendosi se lo sviluppo fosse stato interrotto. Fortunatamente, nuove prove più concrete sono emerse lo scorso anno, rivelando che Whatsapp stava effettivamente lavorando a questa funzionalità, non solo per iOS ma anche per Android.

Recentemente, Whatsapp ha iniziato a testare la trascrizione dei messaggi vocali anche su dispositivi Android, con la versione beta 2.24.7.8 disponibile sul Google Play Store. Questo indica che la funzionalità potrebbe essere presto disponibile anche sulla versione stabile dell’app, portando sollievo a milioni di utenti che attendono con ansia questa aggiunta.

Ma di cosa si tratta esattamente? La trascrizione automatica consentirà agli utenti di leggere il testo dei messaggi vocali anziché doverli ascoltare. Questo non solo renderà più semplice e veloce comprendere il contenuto dei messaggi, ma rappresenterà anche un grande aiuto per le persone con problemi uditivi o in ambienti rumorosi in cui l’ascolto potrebbe essere difficile.

Per utilizzare questa funzione, gli utenti dovranno scaricare un pacchetto dati aggiuntivo di circa 150 MB. Una volta installato, Whatsapp integrerà automaticamente la trascrizione nelle bolle dei messaggi vocali, consentendo agli utenti di leggere il contenuto senza dover ascoltare l’audio. È importante sottolineare che il processo di trascrizione avverrà localmente sul dispositivo, garantendo la massima privacy agli utenti.